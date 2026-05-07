持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は5月8日より、期間限定のさっぱり系サイドメニュー「ミニ冷やしわかめうどん」を全国で発売する。ほっともっと、『ミニ冷やしわかめうどん』「ミニ冷やしわかめうどん」(160円)は、毎年好評の季節限定再度メニュー。国産小麦を100%使用したこだわりの“讃岐うどん麺”を使用しており、コシがありながらもつるっとした喉ごしが特長で、時間が経っても伸びにくく、最後までしっかりとし