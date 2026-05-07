ほっともっと、季節限定サイドメニュー「ミニ冷やしわかめうどん」を発売
持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は5月8日より、期間限定のさっぱり系サイドメニュー「ミニ冷やしわかめうどん」を全国で発売する。
ほっともっと、『ミニ冷やしわかめうどん』
「ミニ冷やしわかめうどん」(160円)は、毎年好評の季節限定再度メニュー。国産小麦を100%使用したこだわりの“讃岐うどん麺”を使用しており、コシがありながらもつるっとした喉ごしが特長で、時間が経っても伸びにくく、最後までしっかりとした食感を楽しむことができる。
具材には、わかめと天かすをトッピング。かつお、煮干し、昆布の旨味に生姜の風味を効かせた、専用の「冷やしうどんつゆ」をかけていただく、さっぱりと涼やかな一杯。お弁当のプラス一品として最適なメニューとなっている。
ほっともっと、『ミニ冷やしわかめうどん』
「ミニ冷やしわかめうどん」(160円)は、毎年好評の季節限定再度メニュー。国産小麦を100%使用したこだわりの“讃岐うどん麺”を使用しており、コシがありながらもつるっとした喉ごしが特長で、時間が経っても伸びにくく、最後までしっかりとした食感を楽しむことができる。
具材には、わかめと天かすをトッピング。かつお、煮干し、昆布の旨味に生姜の風味を効かせた、専用の「冷やしうどんつゆ」をかけていただく、さっぱりと涼やかな一杯。お弁当のプラス一品として最適なメニューとなっている。