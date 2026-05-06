4月、東京JR蒲田駅近くの踏切で警視庁が行ったのは、自転車の取り締まりです。こちらの高齢男性は車の進行とは逆向きに走ってきました。正面衝突の危険がある逆走です。（高齢男性）「普通に走ってきてるでしょ」（警察官）「左がここが」警察官に諭され、高齢男性はしぶしぶ指導警告を受けました。こちらの信号がなく、一時停止がある場所では。一時停止がある場所では、警察官の注意に従わない自転車が止まることなく交差点を渡