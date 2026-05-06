「さくらんぼ」や「プラネタリウム」などのヒット曲を手掛けたシンガーソングライター・大塚愛が、自身初となるアーティストをプロデュース。現役女子高生2人組ユニット・Pasmal（パマル）が6月6日 、デビューする。【動画】大塚愛「さくらんぼ」MVデビュー曲「スマイルん」は、大塚が作詞作曲を担当。各配信プラットフォームにてリリースされる。また、7月には2ndデジタルシングル「BULL」のリリースが決定している。宮崎県