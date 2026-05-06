俳優の風間俊介（42）が5日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、旅先でのエピソードを明かした。この日のテーマは「旅のトラブル報告会」。何かと予測不能の事態になりがちな、旅行先でのハプニングについて語り合った。風間は、旅行先から帰ってきた後、ホテルから電話があり、部屋に忘れ物があったと言われ、送ってもらったところ「思いっきりフリルのついた、女性用のカーディガンが出て