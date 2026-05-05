7人組グループ・なにわ男子の西畑大吾と俳優の福本莉子がW主演を務める映画『時給三〇〇円の死神』の公開日は10月2日に決定し、このほど新キャストと特報映像が解禁した。渋谷凪咲、齋藤潤、泉谷星奈、佐津川愛美、山口馬木也、小澤征悦が出演する。【動画】切なすぎる姿…西畑大吾演じる佐倉の”意味深”なワンシーン今作は藤まる（ふじまる）氏による小説を実写映画化。ドラマ『美しい彼』シリーズ、『劇場版 美しい彼〜eter