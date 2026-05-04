「レディースオールスター・Ｇ２」（５日開幕、まるがめ）レディースオールスターは初のコラムです。今節も徳増が、ピットのいい話を書かせていただきます。初日の注目は今井美亜（３５）＝福井・１０６期・Ａ２＝選手です。美亜ちゃんは私の現役時代最後の新人選手でした。そんな親しみやすさから仲良く取材させてもらっています。昨年１２月の蒲郡で、２０１９年のプレミアムＧ１・クイーンズクライマックス（徳山）以来の