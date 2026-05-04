卓球の世界選手権団体戦（３日、英ロンドン）で早くも２敗目を喫した男子日本代表に対し、中国メディアからも驚きの声が上がっている。男子リーグ戦は中国など世界ランキング上位７チームと開催国のイングランドにとって、シード順を決める戦い。中国は１勝２敗でグループＩの３位となったが、日本も１勝２敗でグループ?の２位で決勝トーナメントに進むことになった。この日の日本はパリ五輪の３位決定戦で敗れたフランスに