◇春季高校野球静岡県大会▽決勝知徳６―０浜松商（３日・しずてつスタジアム草薙）春季静岡県大会決勝が行われ、知徳が浜松商を６―０で下し、１９５５年創部以来、春夏秋通じて初めて県の頂点に立った。３回に１番・高橋舵真（かじま、３年）が２試合連続アーチとなる２ランで先制。投げては２年生右腕の先発・沖野祥汰が５回を無安打で抑えるなど４投手の継投で浜商打線を完封した。３位決定戦は延長１０回タイブレークの末