＜メキシコ・リビエラマヤオープン最終日◇3日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが終了した。【写真】初々しい！渋野日向子のJK時代首位と4打差の3位で最終組に入ってプレーした勝みなみは、苦しい1日となった。前半2つのバーディを奪ったが2ボギー・1ダブルボギーと2つ落として折り返す。後半に入ってもボギーは増え、4バーディ・6ボギー・2ダブルボギーの「78」とスコア