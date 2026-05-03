2日から始まった「しものせき海峡まつり」、あいにくの雨で上臈道中はショッピングセンター内で行われました。壇ノ浦の戦いで亡くなった安徳天皇をしのぶ先帝祭は「しものせき海峡まつり」の中でも県の内外から多くの人たちが集う催しです。3日は雨のためショッピングセンターに会場を移して行われ、絢爛豪華な衣装をまとった太夫が練り歩く上臈道中では、高下駄で八の字を描く「外八文字」が披露されました。来場者「