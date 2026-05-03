ブランドを押し出す「全部同じ顔」戦略街中を走る新しいクルマを見て、「どれも同じような顔じゃないか」と感じたことはないでしょうか。よく見ればメーカーやブランドは判別できるものの、近年はブランド内で顔つきの統一が進み、一目では個々のモデルまで見分けづらくなりました。【全部見分けられる…？】これがマツダの乗用車「最新ラインナップ」です（写真で見る）こうしたブランド内でのデザイン手法は、「ファミリーフ