気象庁によると、２日午後６時２８分ごろ、次の地域で震度４の地震があった。震度４を観測したのは、三重南部、奈良県、和歌山北部、和歌山南部。震度３を観測したのは、三重北部、三重中部、愛知東部、愛知西部、滋賀北部、滋賀南部、京都南部、大阪北部、大阪南部、兵庫北部、兵庫南東部、兵庫淡路島、徳島北部、徳島南部、香川東部。