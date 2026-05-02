「ちょっとだけ」の積み重ねが肥満と偏食を招く 飼い主が食べているものを欲しそうに見つめる猫の目に負けて、ついひと口あげてしまう。そんな経験、ありませんか？しかしこの「ちょっとだけ」が習慣になると、猫の健康に大きな影響を及ぼす可能性があります。 まず第一に問題となるのが「カロリーオーバー」です。猫の1日の必要カロリーは、体重約4.5kgの成猫でおよそ250～300kcal