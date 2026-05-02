大型連休後半がはじまり、富山駅は休みをふるさと富山で過ごす人や観光客でにぎわっています。北陸新幹線の富山駅では帰省した親子連れなどを家族が出迎え、再会を喜ぶ姿が見られました。「神戸からです、みんなでわいわいとおいしいもの食べられたら」「神奈川県から来ました、2月に入籍したので、こちらのおじいちゃんおばあちゃんに あいさつしに」「千葉から来ました、天気が良ければ 動物園とか行ければと思っています」「大