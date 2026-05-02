SLやまぐち号の今シーズンの運転が2日から始まりました。JR新山口駅で行われた出発式、ホームには多くのSLファンが集まりました。「かっこいいです。初めて乗るのでわくわくする。旗振ったりしたい」「景色がすごいって聞いたんで楽しみにしています。（みんなで）「SL最高！」今シーズンのSLやまぐち号は8月末まではデゴイチの愛称で知られるD51で運行しますが、山口デスティネーションキャンペー