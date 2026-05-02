【モデルプレス＝2026/05/02】超特急のシューヤ（志村秀哉）とマサヒロ（森次政裕）が5月1日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。それぞれがきょうだいとの思い出話をする場面があった。【写真】超特急「もう別人」10年前から落ち着いたメンバー◆超特急シューヤ、妹をお姫様抱っこした思い出明かすリスナーから「きょうだいに助けられた思い出」についてたず