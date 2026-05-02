明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第14節が2日に行われ、FC東京と川崎フロンターレが対戦した。FC東京は首位・鹿島アントラーズと勝ち点差「3」に接近。“多摩川クラシコ”に勝って明日試合を控える鹿島にプレッシャーをかけたい。前半は拮抗した展開となるが、先手をとったのはホームのFC東京だった。41分、佐藤龍之介のシュートが相手GK山口瑠伊に防がれると、こぼれ球に佐藤恵允が反応。シュートはジャストミ