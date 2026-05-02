ボーイズグループBIGBANGが、ファンと11年ぶりに再会する。BIGBANGが、公式ファンクラブ「V.I.P」の6期を募集し、11年ぶりに再会する。デビュー20周年活動を控え、世界中のファンと特別に対面する。【写真】BIGBANG、佐々木朗希と“豪華3ショット”去る5月1日、BIGBANGは公式SNSを通じて、「BIGBANG OFFICIAL 6th V.I.P COMING SOON」のポスターを公開し、ファンクラブ6期会員の募集を予告した。2015年の5期募集以来、11年ぶりに公