アメリカのトランプ大統領は戦闘終結に向けた協議をめぐり、イランから新たな提案を受けたことを認めたうえで、「私は不満だ」と話しました。アメリカトランプ大統領「イランは合意を望んでいるが私はそうではない。（提案の）内容に不満だ」トランプ大統領は1日、「イランは実質的な戦闘能力が残っておらず、合意を望んでいる」と主張し、イランが提案した内容には不満で、「彼らは適切な案を提示しなければならない」と話しま