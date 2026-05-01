「ヤクルト１６−５ＤｅＮＡ」（１日、神宮球場）ＤｅＮＡは２０安打１６失点を許す大敗。対ヤクルト戦は開幕から白星なしの６連敗となった。大差が付き、相川亮二監督（４９）は八回２死一、三塁から内野手の柴田竜拓内野手（３２）を登板させる選択を取った。指揮官は「（救援陣の）負担がかかっているんで。柴田に行ってもらった。それだけです」と説明し、この日の苦しい戦いに「見ての通りで、何も言うことはなく、明日