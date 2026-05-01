家庭の貯金が底をつきそうなとき、夫婦が手を取り合って乗り越えるのが理想です。しかし夫から「稼げ」と命令される一方で、家事育児の負担はすべて妻の肩にのしかかったままだとしたら……怒りで数日間は口をききたくなくなるのも当然です。『夫と離婚したほうが楽なのかもしれません』旦那さんから「貯金がないから正社員になれ。お金の心配をするなら死んだほうがマシ」と心ない言葉を投げられた投稿者さん。平日はワンオペ、土