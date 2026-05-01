日本サッカー協会(JFA)は5月31日に行うキリンチャレンジカップ2026の日本代表対アイスランド代表の試合を、日本テレビ系に加え、DAZNでも無料ライブ配信が決まったと発表した。同試合は国立競技場で開催し、19時25分キックオフを予定。6月に行われるワールドカップに向けた壮行試合になる。