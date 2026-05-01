スウェーデン発のオルタナティブ・ロック・バンド、SMASH INTO PIECESが、約13年ぶりとなる来日公演を控えている。近年はユーロビジョン・ソング・コンテストへの出場で欧州中の注目を集め、バンドの象徴的存在であるAPOCとともに、ロック・バンドとしてのスケールを大きく広げてきた彼ら。最新シングル「First Time ft. LiLiCo」では、スウェーデン出身であり、映画コメンテーター／J-WAVE『ALL GOOD FRIDAY』ナビゲーターとして