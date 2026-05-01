ファッションモデルでタレントの藤田ニコルさんが5月1日、自身のSNSを更新。夫で俳優の稲葉友さんとの間に第1子が誕生したことを報告しました。あわせて、直筆の連名で書かれた書面も投稿しました。

【写真を見る】【 藤田ニコル 】第1子女児出産を報告 夫・稲葉友と連名で「かけがえのない存在と出会えたことに感謝の気持ち」（投稿全文）





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皆様へ



晩春の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。



この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします。



生まれてきてくれたこと、かけがえのない存在と出会えたことに感謝の気持ちでいっぱいです。



初めてのことばかりで慣れない日々ではございますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。



また、応援してくださっている皆様、ご理解ご協力をいただいている関係者の皆様に心より感謝申し上げます。



2026年5月1日

稲葉友 藤田ニコル



△△△ 以上 △△△









【担当：芸能情報ステーション】