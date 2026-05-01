1日朝早く、仙北市田沢湖生保内で火事があり住宅の居間などを焼きました。けがをした人はいませんでした。仙北警察署の調べによりますと1日午前5時半ごろ、仙北市田沢湖生保内字武蔵野の72歳の男性の住宅から出火しました。付近の住民が火元の家から煙が上がっているのを発見し近くに民家に駆け込み、その家の人が消防に通報しました。火は約2時間半後に消し止められましたが、木造一部2階建ての住宅の1階の居間や外壁が燃えました