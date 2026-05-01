環境団体「350.orgジャパン」は1日までに、米国とイスラエルのイラン攻撃開始後2カ月間で、石油とガスの価格高騰により日本は1兆2900億〜1兆3600億円の追加コストを負担したとの試算を発表した。こうした現状も踏まえ、再生可能エネルギー導入や省エネを推進し、化石燃料依存から脱却すべきだと訴えている。攻撃開始後の燃料価格や消費水準、価格高騰による需要の低下などを考慮して算出した。ただ肥料や食料の価格高騰、雇用