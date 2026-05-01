気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年5月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）＜全体運＞時間の使い方を見直すことで、毎日をスムーズに回していけそうなときです。自分のための時間を大切にしながら、周囲のことも無理なくこなしていけるでしょう。思っている以上に物事は早く片付