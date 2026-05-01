【やぎ座】2026年5月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年5月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
時間の使い方を見直すことで、毎日をスムーズに回していけそうなときです。自分のための時間を大切にしながら、周囲のことも無理なくこなしていけるでしょう。思っている以上に物事は早く片付き、気持ちにも余裕が生まれそうです。
ただ、「自分がやらなければ」という責任感が強く出やすいときなので、頑張りすぎには注意を。仕事面では任される範囲が広がりそうですが、それはあなたのスキルや信頼が評価されている証し。自信を持って取り組んでみてください。
＜開運もぐもぐ＞
物事がスムーズに流れ、思いどおりに過ごせるようになるには、”水のパワー”を使います。おすすめは、旬の「あさり」を使った「クラムチャウダー」です。海で育つ貝類は水のパワーがとても強い食材。さらに、かつてはお金として扱われていた歴史があるため、”金のパワー”も豊かに備えています。
「水」と「金」、両方のエネルギーが整うことで、時間的にも金銭的にも余裕が生まれ、自分のための充実した時間を過ごしやすくなるでしょう。心も体もほっと温まる、癒やしのスープです。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）＜全体運＞
時間の使い方を見直すことで、毎日をスムーズに回していけそうなときです。自分のための時間を大切にしながら、周囲のことも無理なくこなしていけるでしょう。思っている以上に物事は早く片付き、気持ちにも余裕が生まれそうです。
＜開運もぐもぐ＞
物事がスムーズに流れ、思いどおりに過ごせるようになるには、”水のパワー”を使います。おすすめは、旬の「あさり」を使った「クラムチャウダー」です。海で育つ貝類は水のパワーがとても強い食材。さらに、かつてはお金として扱われていた歴史があるため、”金のパワー”も豊かに備えています。
「水」と「金」、両方のエネルギーが整うことで、時間的にも金銭的にも余裕が生まれ、自分のための充実した時間を過ごしやすくなるでしょう。心も体もほっと温まる、癒やしのスープです。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)