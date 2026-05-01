松元悠さんと自身の代表作の石版画「蛇口泥棒」報道向けの法廷画家でもある京都精華大の特任講師松元悠さんは、傍聴したり関心を持ったりした事件を調べ、現場や関係地も訪れた上で、リトグラフ（石版画）を制作している。「記者でも、やじ馬でもない」とする立場から社会を見つめ、独自の創作活動を続ける。きっかけの一つは、東日本大震災。テレビの画面越しに見つめた被災地を遠い世界に感じた。さまざまな社会問題との距離