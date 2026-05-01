中国駐在の北朝鮮領事館が最近、大規模な査察を受けたことが分かった。領事館が独自に手掛ける輸出入活動の規模が拡大する中、当局が外貨稼ぎの実態全般に加え、領事館職員の思想動向にまで踏み込む高強度の査察に乗り出したものとみられる。デイリーNKの現地消息筋が28日までに伝えたところによると、朝鮮労働党中央委員会から派遣された査察団が、3月25日から4月5日までの約10日間、中国駐在の北朝鮮領事館を対象に集中査察を実