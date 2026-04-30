＜NTTドコモビジネスレディス初日◇30日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞大会主催者は第1ラウンド終了後に、大会2日目の5月1日（金）の競技について悪天候が予報されているため、選手・関係者・ギャラリーの安全を最優先に考えて中止することを発表した。【写真】まだあどけない19歳ルーキーこれにより54ホールのストロークプレーの短縮競技となった。2日（土）に行われる第2ラウンド終了後、60位タイまでが