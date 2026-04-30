アンカレッジ観光局は4月8日、セールスミッションが来日して都内でメディア向けイベントを開催した。ジュリー・ソーピー局長より挨拶があり、日本向けのプロモーションが再開して4年となる今年は、大阪でもセミナーを開催しており、日本市場への期待感が語られた。ミッションメンバーはアラスカ鉄道、テッド・スティーブンス・アンカレッジ国際空港、現地旅行会社のA＆Pが来日した。アレックス・ウォング営業マネージャーから、ホ