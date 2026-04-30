＜NTTドコモビジネスレディス初日◇30日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが終了した。岡山絵里が前半2番からツアー記録タイの8連続バーディを奪取。「63」を叩き出し、9アンダー・単独首位を決めた。【写真】まだあどけない19歳ルーキー7アンダー・2位タイに菅沼菜々と19歳ルーキーの松原柊亜（まつばら・しゅあ）。6アンダー・4位に吉田鈴、5アンダー・5位タイには笠りつ子、永