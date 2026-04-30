「最強ライブバンド」のその先へ。昨年「Future of Music」に選出し、2025年発売の『Rolling Stone Japan vol.30』バックカバーを飾ってもらった、Chevon。SNSやAIの時代に、Chevonは現場における強烈なライブ力で人々を巻き込み続けている。結成5年にして、今年9月に横浜アリーナでの単独公演を実現。しかもチケットは即完。さらに追加公演として、初の武道館単独公演を2日間にわたって開催する。しかしChevonの3人は、すでにその