【モデルプレス＝2026/04/30】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の佐野愛花が4月29日、自身のInstagramを更新。ナチュラルメイク姿を披露し反響を呼んでいる。【写真】ふるっぱー妹分「肌綺麗」雰囲気ガラリのナチュラルメイク姿◆佐野愛花、ナチュラルメイク姿を披露佐野は「ナチュラルメイクの日」とつづり、リール動画を投稿。「＃CUTIE STREET」などとハッシュタグをつけ、踊る様子を公開した。