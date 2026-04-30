CUTIE STREET佐野愛花、雰囲気ガラリのナチュラルメイク姿「肌綺麗ですね」「盛れてる」
【モデルプレス＝2026/04/30】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の佐野愛花が4月29日、自身のInstagramを更新。ナチュラルメイク姿を披露し反響を呼んでいる。
【写真】ふるっぱー妹分「肌綺麗」雰囲気ガラリのナチュラルメイク姿
佐野は「ナチュラルメイクの日」とつづり、リール動画を投稿。「＃CUTIE STREET」などとハッシュタグをつけ、踊る様子を公開した。普段のメイクからはガラリと印象を変えた。
この投稿に「可愛すぎる」「肌綺麗ですね」「スキンケア教えて欲しい」「盛れてる」「素敵です」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】ふるっぱー妹分「肌綺麗」雰囲気ガラリのナチュラルメイク姿
◆佐野愛花、ナチュラルメイク姿を披露
佐野は「ナチュラルメイクの日」とつづり、リール動画を投稿。「＃CUTIE STREET」などとハッシュタグをつけ、踊る様子を公開した。普段のメイクからはガラリと印象を変えた。
◆佐野愛花の投稿に反響
この投稿に「可愛すぎる」「肌綺麗ですね」「スキンケア教えて欲しい」「盛れてる」「素敵です」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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