臨海副都心エリアを巡って、ユニコーンガンダムを完成させよう！【画像】スタンプラリー制覇で参加できる抽選会の賞品は東京港埠頭、東京臨海ホールディングスなどで構成される「TOKYOガンダムプロジェクト2026実行委員会」は2026年5月2日〜7月12日、「ガンダムスタンプラリー2026（GUNDAM STAMP RALLY 2026）」を開催する。ガンダムスタンプラリー2026は、6か所のスポットでスタンプを重ね捺ししていくシステム。6月7日までの第一