日々の生活や仕事の中で、年々存在感を増す「AI」。Webブラウザやアプリケーションから手軽に使えることもあり、お世話になっている人も多いのではないでしょうか。インターネットを通じて、巨大なデータセンターの能力で応える一般的なAIに並び、より実用的な存在になりつつあるのが、たとえ通信ができなくても使える「オンデバイスAI」です。 では、オンデバイスAIとは一体どんなものなのでしょ