黄色い車体に角ばった前面。鉄道ファンの間で「食パン」とも呼ばれ親しまれてきた115系G編成が、京都で再びその姿を現します。京都鉄道博物館は、2026年3月14日のダイヤ改正で営業運転を終了した「115系電車G編成」を、5月14日（木）から17日（日）までの4日間限定で特別展示すると発表しました。展示期間中は車内公開に加え、クモハ114形の運転台を独占できる特別な入館券の販売や、実際に車両を保守してきた岡山電車支所の社員に