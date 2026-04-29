「巨人−広島」（２９日、東京ドーム）両軍のスタメンが発表され、巨人は吉川が「２番・二塁」で今季初めて先発メンバーに名を連ねた。昨年１０月に両股関節の手術を受けた吉川は、ここまで２試合に途中出場。２８日はプロ１０年目で初めて三塁守備に就いていた。また前日は二塁で出場した浦田がこの日は「８番・遊撃」で出場。２年目の浦田が遊撃でのスタメンは初めて。今季は１試合、試合途中から遊撃を守っている。【広