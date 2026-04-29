藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。4月28日（火）の同番組では、番組イベントで寄せられた視聴者ママたちの悩みをテーマにトークを繰り広げていくなか、藤本が夫・庄司智春（品川庄司）への不満をぶっちゃけて…。【映像】横澤夏子「旦那さんは小学生ですか？」視聴者の夫が避ける家事にツッコミ2人の子どもを育てる視聴者ママからの悩みは、「夫に謎に避けられている家事はありますか？