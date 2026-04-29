藤本美貴、夫・庄司智春は「買い物行ってくれるけど…」　衝撃一言に不満タラタラ

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

4月28日（火）の同番組では、番組イベントで寄せられた視聴者ママたちの悩みをテーマにトークを繰り広げていくなか、藤本が夫・庄司智春（品川庄司）への不満をぶっちゃけて…。

【映像】横澤夏子「旦那さんは小学生ですか？」視聴者の夫が避ける家事にツッコミ

2人の子どもを育てる視聴者ママからの悩みは、「夫に謎に避けられている家事はありますか？」というもの。

現在育休中の夫は、保育園の送迎・夕飯づくり・夜の授乳担当など協力的なのにもかかわらず、なぜか“洗濯物を畳む”だけは絶対にやってくれないことが引っかかっているのだそう。

このエピソードを受けて横澤が、「庄司さんが避けている家事ってあります？」と尋ねると、藤本は「買い物行ってくれるけど、（頼んだもの）全部は買ってきてくれない」と不満を語りだした。

藤本は1週間分の食料品をまとめて買いたい派なのだが、庄司からは「それ今日いる？」と言われるため、その日の分の買い物しか頼まないのだとか。

そこから藤本は、男性と女性で買い物の考え方に違いがあるとし、「パパは“今日の分”で考えるけど、ママは数日分で考える」と主張。

さらに、スーパーに来ても夫が早く帰りたがると続けると、横澤も「なんでそんな急いでんだ。このあと何があるんだっていうくらい（早く帰りたがる）」と同調し、会場のママたちを頷かせていた。