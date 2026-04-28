間もなく始まるゴールデンウイーク。目玉は、前作が世界で13億ドル以上の興行収入を稼ぎだした、スーパーマリオブラザーズの世界を描くアニメーション映画の第2弾「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」だろう。今回はマリオとルイージの兄弟が、ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJrの邪悪な野望を阻止するために銀河をめぐる大冒険に出発。マリオの相棒になるヨッシーなど、新キャラクターも加わって、ど