23日に放送された番組で、ホワイトハウス記者協会の夕食会を題材にした寸劇を演じたABCテレビの司会者ジミー・キンメル氏/Randy Holmes/Disney（CNN）米国のドナルド・トランプ大統領が27日、ABCテレビの深夜番組司会者ジミー・キンメル氏の降板を要求した。キンメル氏は数日前、ホワイトハウス記者協会の夕食会を題材にしたトークショーの中で、メラニア・トランプ夫人を「もうすぐ未亡人」と呼ぶジョークを飛ばしていた。この発