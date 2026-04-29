◇ナ・リーグドジャース―マーリンズ（2026年4月28日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が28日（日本時間29日）のマーリンズ戦に先発する。打者としては出場せず、今季2試合目の投手専念での出場。今季初めての中5日での登板となる。大谷は今月15日（同16日）メッツ戦でエンゼルス時代の21年5月28日以来、5年ぶりに投手のみで出場。6回2安打1失点、今季最多10奪三振で2勝目をマークした。前日の試合後にロバ