スペインの遊園地にあるアトラクション。座席に子供2人が乗っています。勢いよく空に打ち上げられると、次の瞬間、ケーブルの片方がはずれ、柱に激しく衝突。子供たちが乗ったまま、約5メートルの高さで宙づりになりました。ぶつかった瞬間を見ると、部品が外れたのがわかります。事故が起きた24日は、春祭りの最中でした。このアトラクションは、祭りに合わせて設置されたもの。伸び縮みするケーブルの力で、座席が時速160kmで高