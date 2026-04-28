中国電力は2025年度の決算を発表し、2年連続の「減収減益」となりました。一方、中東情勢悪化の影響で、6月の電気料金が上がることを明らかにしました。2025年度の売り上げは、1兆4423億円で前の年に比べ、869億円減少しました。経常利益も483億円減り、2年連続の「減収減益」です。島根原発2号機の再稼働などで収支は改善しましたが、卸・小売り事業の競争激化などが響きました。2026年度も、中東情勢悪化の影響で、減益を見