MLB公式が日本時間28日、スタンフォード大学の佐々木麟太郎選手のサヨナラ満塁ホームランに反応。動画を公式Xに投稿しました。日本時間28日、フロリダ州立大学戦にスタメン出場した佐々木選手は1点ビハインドの9回、ノーアウト満塁の場面でレフトスタンドへ飛び込む満塁弾でチームのサヨナラ勝利に貢献しました。その時の様子を普段はメジャーのトップ選手ばかりを紹介するMLBの公式Xが動画を載せて投稿。「日本の強打者、佐々木麟