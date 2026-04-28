動画配信サービス「Prime Video」の5月配信ラインアップが発表された。プライム会員特典の対象作品として、映画、ドラマ、バラエティー、アニメなど1万本以上が見放題となる。【画像】主な配信作品のキービジュアル映画では、昨年公開の『宝島』が5月1日から独占配信。直木賞受賞作を原作に、大友啓史監督が手がけた本作は、戦後、米軍統治下の沖縄を舞台に若者たちの葛藤と成長を描く感動作で、日本アカデミー賞でも高い評価